Il Bar delle Vigne strega Tananai, Simonetta e Paolo Santo: da “Nuccio” il video di Miss Oklahoma

Genova. Per un pop nostalgico come quello di Miss Oklahoma, il racconto di una storia d’amore un po’ marcia, di noia e di ricordi lontani, non poteva esserci un’ambientazione migliore di quella scelta da Davide Simonetta, Tananai e Paolo Santo per il video del nuovo singolo frutto della loro collaborazione.

Il video di Miss Oklahoma, on line da qualche ora, è girato all’interno del Bar delle Vigne, noto agli aficionados anche come “Da Nuccio”, in vico De Greci, nel centro storico di Genova. Inconfondibili i quadri e gli altri oggetti alle pareti, rigorosamente perlinate, i tavolini e le sedie in formica, i pavimenti d’antan, la luce soffusa.

