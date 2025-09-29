Il premio “Città di Pietra Ligure” alla festa del vino di Offenburg

Nell’ambito delle iniziative sul gemellaggio Pietra Ligure-Offenburg, una delegazione pietrese ha partecipato alla 66° Ortenauer WeinFest – Festa del Vino -, con la consegna il premio “Città di Pietra Ligure” alla principessa dell’Ortenauer WeinFest 2025.
In occasione dell’evento, che tradizionalmente si tiene ogni anno presso la città di Offenburg, la rappresentanza del Comune di Pietra Ligure, composta dal consigliere delegato alla protezione civile Gaia Cavalleri e dal consigliere delegato alla sicurezza Umberto Bona, accompagnata dal presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure/Offenburg Silvano Ferrua, è stata nel fine settimana appena trascorso in visita ufficiale a Offenburg.