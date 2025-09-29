La Provincia: “Piazza Chiodo occupata abusivamente, necessarie modifiche alla viabilità del Tpl”

Modifiche alla viabilità del trasporto pubblico per la concomitanza dell’acampada di Piazza Chiodo durante i giorni di Seafuture. Ad annunciarlo è una nota della Provincia della Spezia nella quale si legge: “Nei prossimi giorni, a causa dell’imprevista manifestazione in corso che ha portato ad una occupazione abusiva di Piazza Chiodo, il transito dei mezzi del trasporto pubblico locale, sia per le linee urbane che extra urbane, che avrebbe dovuto attraversare o avere capolinea in quella piazza, subirà delle modifiche e seguirà un tracciato alternativo con l’oggettiva abolizione di alcune fermate, oltre a creare un aggravio al traffico cittadino. A causa della imprevedibilità della situazione in corso, alla luce del fatto che non è definibile il vincolo provocato dalla manifestazione oggi presente in Piazza Chiodo, anche gli orari previsti potrebbe subire modifiche, con transiti in ritardo sulle tratte interessate, non quantificabili a priori, nell’arco delle 24ore sino al termine della manifestazione e dell’occupazione della piazza”.

