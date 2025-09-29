Lerici, Pd: “Amministrazione provveda a un piano di ristoro per le attività danneggiate dagli allagamenti”

“In meno di due mesi, dal 28 luglio al 22 settembre, gli operatori commerciali del nostro comune hanno subito ben tre inondazioni. Bisogna prendere atto che il clima è radicalmente cambiato, che le ‘bombe d’acqua’ si ripresentano con frequenza ormai preoccupante, ma l’amministrazione cosa ha fatto per cercare in qualche modo di arginare le conseguenze dei fenomeni?”. Si apre così una nota diffusa dal Circolo del Partito democratico di Lerici. “Nel completo silenzio del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Marco Russo, il sindaco Paoletti ha comunicato con enfasi, durante un’assemblea a San Terenzo, il grande passo avanti effettuato: la mappatura del Lizzarella – proseguono dal Pd -. Sono passati dieci anni e abbiamo la mappa! Probabilmente sarebbe bastato che nove anni fa i tecnici avessero chiesto a qualsiasi cittadino e avrebbero mappato in pochissimo tempo e probabilmente i contributi sarebbero già arrivati”.

Il circolo Dem individua poi “alcune cose che l’amministrazione poteva fare”, cominciando da “un dragaggio serio della baia di San Terenzo, ben più corposo di quello fatto in primavera di poche centinaia di metri cubi di sabbia, davvero ‘minimal’ rispetto ai 5000 metri cubi di ghiaia incredibilmente autorizzati e scaricati al Colombo”. Per i Dem, “il prossimo anno, inevitabilmente, torneranno ad aggravarsi le difficoltà sia per i motori fuoribordo nell’attraccare vicino alle gru, sia per l’ordinato deflusso delle acque a mare”. Secondo punto menzionato è “uno studio serio delle correnti nell’intero Golfo di Lerici”, scrivono i Dem. “Ogni intervento, inevitabilmente, va a modificare l’equilibrio dell’intera baia. Ogni mareggiata nel golfo, ogni nubifragio dimostrano che è finito il tempo dei dilettanti allo sbaraglio, sia che si tratti di ‘pennelli’ a protezione di qualsiasi cosa sia che si tratti di piazze rifatte con pendenze sbagliate, a San Terenzo come a Lerici, sia si tratti di manutenzioni di caditoie e pulizia di canali”, si legge ancora nella nota.

Terzo intervento individuato è “una regolare e programmata pulizia delle griglie dei tombini e delle caditoie a margine delle strade”. Scrivono dal circolo: “Durante tutti e tre gli avversi eventi metereologici, infatti, un grosso problema è stato il mancato deflusso delle acque attraverso le griglie dei tombini, perché completamente tappate da foglie, erbacce, sassi, terra e carta. Sono anni che i cittadini protestano per l’assoluta mancanza di pulizia e di sfalcio delle erbacce nelle frazioni. A San Terenzo questo ha contribuito ai disastri, con l’acqua che ha raggiunto altezze di decine di centimetri senza trovare via di fuga”. E concludono: “Da ultimo, ma non certamente per importanza, il problema dei problemi: la piazza di San Terenzo! Siamo sicuri che la distesa di cemento che abbiamo oggi alla Marina non abbia contribuito? Le griglie di deflusso delle acque sono sufficienti? La pendenza è quella giusta?”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com