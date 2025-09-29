Muletto in fiamme all’interno del porto: ustioni alle mani per un lavoratore

Un muletto avvolto dalle fiamme e un lavoratore portato in ospedale. É il bilancio dell’incendio scoppiato attorno alle 4 di questa notte in porto al Terminal Ravano. Poco prima che le fiamme cominciassero a propagarsi il mulettista stava muovendo il mezzo. La dinamica è in fase di accertamento e tra le possibili cause il malfunzionamento del carrello andato completamente distrutto nel rogo.

In un paio d’ore i Vigili del fuoco, presenti sul posto con due squadre hanno domato le fiamme e bonificato l’area. L’operaio, di mezza età, è rimasto lievemente ustionato alle mani ed è stato soccorso dalla Pubblica assistenza della Spezia dal personale del 118 arrivato con l’automedica Delta 1. L’uomo è stato poi accompagnato al Sant’Andrea della Spezia, in codice giallo, per le cure del caso e in giornata è stato dimesso. Sul luogo dell’incendio era presente anche la Polizia di Stato per gli approfondimenti del caso.

