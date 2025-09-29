Ossegna celebra San Michele e riscopre i suoi biscotti

La frazione di Ossegna, nel comune di Maissana, ha celebrato la festa patronale di San Michele unendo ai tradizionali riti religiosi – guidati dal parroco don Tiziano Tamussi e culminati nella processione con la statua del santo – diverse iniziative culturali svoltesi con il patrocinio del Comune.

In particolare, dopo la processione di domenica pomeriggio, diverse decine di persone, provenienti da tutto il comune e anche dalla Spezia, hanno assistito ad un concerto di musica per organo tenuto dal maestro Guido Ferrari, maissanese doc, inserito nel programma 2025 della rassegna “Il suono del tempo”, che l’associazione musicale “César Franck”, con la direzione artistica del maestro Ferruccio Bartoletti, organizza ogni anno per la valorizzazione degli antichi organi delle chiese spezzine. La tappa in alta Val di Vara di questa rassegna ha consentito di ascoltare, al massimo della resa sonora, musiche, tra gli altri, di Frescobaldi, Bach, Puccini, Zipoli, Paolucci, Cabanilles. L’organo di Ossegna, restaurato nel 2008, ha la caratteristica di essere appoggiato alla parete laterale del presbiterio, sotto la balaustra, con una potenza musicale non indifferente.

