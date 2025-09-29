Polizia locale, gli alcol test funzionano: calano gli incidenti stradali (-32,5%) e le sanzioni (-23%)

Genova. Incidenti in calo del 32,5% a Genova nell’estate appena trascorsa (giugno-settembre) rispetto allo stesso periodo del 2024: quest’anno 1.776 episodi contro i 2.630 dell’anno scorso, con una riduzione pari al 26,5% di quelli con lesioni (da 1.227 a 902). I dati, presentati oggi a Palazzo Tursi dall’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, sono ritenuti frutto dell’aumento della presenza e dei controlli su strada svolti dalla polizia locale, tra cui rientrano gli alcol test volontari e gratuiti nelle zone della movida, oltre alle campagne informative e di sensibilizzazione.

“Questa rinnovata chiave preventiva dei servizi ha pagato molto in termini di abbassamento del tasso di incidentalità e anche di quello sanzionatorio specifico per la guida in stato d’ebbrezza – commenta Fabio Manzo, comandante della polizia locale di Genova -. Sicuramente rilanceremo questa tipologia di servizio gratuito a disposizione della cittadinanza anche in autunno. A ciò farà seguito una maggiore presenza degli operatori su strada. Saranno privilegiate le pattuglie appiedate, saremo più visibili e questo avrà un effetto di prevenzione anche nei confronti degli incidenti stradali che flagellano la città”. Gli alcol test preventivi verranno riproposti soprattutto in centro storico.

