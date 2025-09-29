Rifiuti, smaltimento a rischio blocco. Amiu: “Criticità nelle discariche, privilegiate la differenziata”

Genova. “Amiu informa he, per la settimana in corso e con tutta probabilità anche per la prossima, potrebbero verificarsi alcuni disagi nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati”.

A scriverlo in una nota stampa l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Genova e provincia, che annuncia criticità in corso presso i siti di stoccaggio del raccolto indifferenziato: “Le difficoltà non dipendono dal servizio svolto da AMIU, ma dai problemi degli impianti esterni di trattamento e smaltimento a cui devono essere conferiti i rifiuti raccolti – si legge nella nota – Nonostante l’impegno costante del personale Amiu e le soluzioni organizzative messe in atto, la situazione resta complessa e potrebbe causare rallentamenti nello svuotamento dei cassonetti stradali“.

