Savona, via San Dalmazio chiusa da 2 mesi. Raccolte oltre 200 firme per chiedere la riapertura: “La pazienza è finita”

Savona. “Sono tre mesi che via San Dalmazio è chiusa. La pazienza è finita“. I residenti della zona sono sul piede di guerra: è da quest’estate che la strada è chiusa e venerdì scorso è stata consegnata al parroco la raccolta firme (oltre duecento) per chiedere la riapertura. Il muro dal quale si è verificata la caduta di materiale infatti appartiene alla Curia.

Le attività commerciali hanno registrano un calo degli incassi: “Per noi è un disagio, con la chiusura di quel passaggio tanti non passano più da questa strada dove abbiamo le attività commerciali, al mattino si hanno i minuti contati e vanno direttamente in centro senza ripassare di qui”, dicono i titolari della latteria/tabaccheria, panificio e macelleria.

