Sori – “Santa”: Musicamica, due concerti di fine settembre

Lunedì 29 Settembre alle ore 21 Presso l’Oratorio di S. Erasmo di Sori, si terrà il concerto L’Arpa e la Voce del Belcanto con Silvia Di Falco – Soprano e Floraleda Sacchi-Arpa, Che eseguiranno musiche di Bellini, Bizet, Puccini, Einaudi.
Martedì 30 Settembre alle ore 21 presso Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, si terrà il concerto Fiancailles pour rire…e per piangere: Un concerto di canto tra ironia e passione con Daria Ryzhova – soprano e Mattia Torriglia- pianoforte. Musiche di Poulenc, Weil, Schoenberg.
I concerti sono organizzati da Associazione Musicamica di Genova con la Direzione Artistica di Giovanna Savino.
Ingresso a offerta libera a favore di Associazione Musicamica