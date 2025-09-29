COMMENTA
Sori – “Santa”: Musicamica, due concerti di fine settembre

Sori Oratorio di Sant'Erasmo

Da Giovanna Savino, Associazione Musicamica
Lunedì 29 Settembre alle ore 21 Presso l’Oratorio di S. Erasmo di Sori, si terrà il concerto L’Arpa e la Voce del Belcanto con Silvia Di Falco – Soprano e Floraleda Sacchi-Arpa, Che eseguiranno musiche di Bellini, Bizet, Puccini, Einaudi.
Martedì 30 Settembre alle ore 21 presso Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, si terrà il concerto Fiancailles pour rire…e per piangere: Un concerto di canto tra ironia e passione con Daria Ryzhova – soprano e Mattia Torriglia- pianoforte. Musiche di Poulenc, Weil, Schoenberg.
I concerti sono organizzati da Associazione Musicamica di Genova con la Direzione Artistica di Giovanna Savino.
Ingresso a offerta libera a favore di Associazione Musicamica

 

