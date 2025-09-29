Torna “La lettura non isola” di Fondazione Sanlorenzo

Prende il via la nuova stagione 2025/26 de “La Lettura non Isola”, il progetto di Fondazione Sanlorenzo che utilizza la lettura e la scrittura come strumenti di incontro e dialogo. Nato per colmare il divario educativo e culturale che spesso caratterizza le isole minori del Mediterraneo, il progetto si rinnova con un programma ancora più ampio, dedicato a scovare anche scuole “isola” della terraferma, come quelle dell’appennino emiliano. Nella prima edizione i protagonisti sono stati gli studenti di Linosa e Santo Stefano di Magra e quelli di Lipari e Asti.

Per il primo quadrimestre sono previsti due gemellaggi. Quello di Ustica – Torino: l’Istituto Comprensivo Statale di II Grado “Saveria Profeta” di Ustica, con 9 studenti (multiclasse) guidati dalla docente Valentina Pizzurro sarà affiancato dall’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini – Scuola secondaria di I° grado Pascoli di Torino, con i suoi 24 studenti seguiti da Daniela Maranta, docente e coordinatrice per le scuole di primo grado della rete biblioteche scolastiche TorinoReteLibri Piemonte.

Capraia – Vetto: il plesso “C. Nolli” dell’ICS “Micali” di Livorno – succursale di Capraia Isola, con 3 studenti (pluriclasse media) guidati da Filippo Melani, sarà gemellato con la Scuola secondaria di I° grado di Vetto (Istituto Comprensivo “Ariosto” Busana), con 10 studenti della classe 3° seguiti da Sabina Bedini.

Lo stesso istituto sarà coinvolto nel successivo quadrimestre con la pluriclasse del plesso di Ramiseto, in collegamento con una nuova classe di Stromboli.

“Abbiamo scelto di partire dalle scuole perché siamo convinti che il futuro delle isole minori dipenda in modo decisivo dalle nuove generazioni. L’entusiasmo e la partecipazione raccolti lo scorso anno ci hanno confermato di essere sulla strada giusta” spiega Cecilia Perotti, che ha fondato la Fondazione insieme al fratello Cesare e al padre Massimo. “Il nostro obiettivo è contribuire a rendere queste isole luoghi non solo in cui crescere, ma anche in cui decidere di restare. La scrittura, semplice e immediata, ci è sembrata il mezzo ideale per creare ponti tra comunità diverse, offrendo ai ragazzi l’occasione di incontrarsi e, allo stesso tempo, di scoprire meglio se stessi.”

La formula resta invariata: un ciclo di lezioni e laboratori di scrittura creativa guidati dalla scrittrice italiana Beatrice Sciarrillo, insieme alle insegnanti referenti per ciascuna classe, realizzati in parallelo nelle scuole delle isole e della terraferma. Il percorso prevede momenti di scambio a distanza e attività comuni, che portano alla produzione di racconti. I testi saranno pubblicati sul sito ufficiale del progetto e, al termine del laboratorio, è previsto un concorso letterario con la premiazione di due giovani autori, uno per ciascuna classe.

Al centro dell’iniziativa c’è il desiderio di rompere l’isolamento – geografico, sociale, digitale – che può toccare chi vive su un’isola come chi abita in città. La lettura e la scrittura offrono uno spazio comune in cui conoscersi, aprirsi e sentirsi parte di una comunità più ampia.

