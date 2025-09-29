Una rivalità con radici lontane, lo Spezia torna a Reggio Emilia per cercare di sbancare il Mapei

In una giornata che profumava di rivalsa e rimonta, la Reggiana tornò a scrivere un capitolo speciale della sua storia contro lo Spezia. Era il 4 maggio 2025 quando, al “Città del Tricolore”, gli aquilotti passarono in vantaggio al 15’ con Lapadula, lesto a ribadire in rete una respinta corta su azione da calcio d’angolo. Ma i granata non si arresero: al 40’ Portanova firmò il pareggio con un colpo di testa preciso su assist di Fiamozzi, prima che al 51’ Gondo completasse la rimonta sfruttando un servizio di Libutti e superando con freddezza il portiere. Finì 2-1, in un boato di gioia per i tifosi di casa e con l’amaro in bocca per lo Spezia, a cui sfumò un punto prezioso.

Di fatto è questo l’ultimo capitolo della lunga storia degli incroci fra le due squadre, che domani sera torneranno a sfidarsi per la sesta giornata di Serie B. Gara delicata perche se la Reggiana non ha cominciato benissimo pur conoscendo il proprio traguardo minimo, lo Spezia ha fatto certamente di peggio. Chi la spunterà stavolta fra Dionigi e D’Angelo?

