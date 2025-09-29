Una Tarros dai due volti perde contro la Mens Sana a Siena

La Tarros parte molto bene, ma alla lunga sono i padroni di casa della Mens Sana ad uscire allo scoperto e fare proprio il match in questa prima giornata di B interregionale. A condannare gli ospiti sono i toscani, ma prima di tutto sono loro stessi: con percentuali al tiro così basse, infatti, la vittoria è davvero molto, molto difficile da conquistare. Le assenze di Puccioni e Sabbadini e capitan Ramirez che, onorevolmente, ha voluto esserci ma debilitato dalla febbre, sono dati di fatto, ma non sono alibi, come tiene a sottolineare anche coach Gabriele Ricci.

“Abbiamo giocato due buoni quarti, abbiamo avuto un approccio convincente alla partita, su un parquet molto caldo, poi la fisicità e la precisione al tiro di Siena hanno fatto la differenza. Purtroppo la seconda metà della partita è stata, per noi, molto diversa dai primi due quarti ed abbiamo segnato solo 14 punti in 20 minuti. Abbiamo avuto percentuali al tiro davvero troppo basse, nonostante una prova difensiva complessivamente positiva. Dopo il rientro dagli spogliatoi Siena ha trovato ritmo e canestri pesanti, facendo valere fisicità e miglior precisione al tiro”. Il coach bianconero riconosce i meriti degli avversari, ma sottolinea come la sconfitta sia frutto soprattutto di demeriti del proprio gruppo: “Siena ha meritato di vincere, ma dobbiamo parlare soprattutto di nostro demerito. Dobbiamo ripartire dai primi due quarti, nel corso dei quali si è vista la qualità della squadra”. Ora l’imperativo è invertire subito la rotta: “Bisogna reagire a una prestazione con alti e bassi e farlo già dalla prossima partita”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com