Aeroporto di Genova e continuità territoriale, Salis: “I tempi sono maturi, il tema è economico”

Genova. “La continuità territoriale non è un favore che si fa a Genova ma è una necessità, che riguarda non solo il diritto alla mobilità ma anche lo sviluppo economico, perché la prima cosa che ti dicono gli imprenditori è che è difficile pensare di trasferire sedi e dirigenti a Genova se poi spostarli è difficile e costoso, per questo come è successo per Ancona, anche Genova deve avere la continuità territoriale, siamo tutti allineati su questo tema e credo che i tempi siano maturi per procedere su questa strada”.

Così la sindaca di Genova Silvia Salis intervenendo in consiglio comunale su un documento presentato dalla consigliera Vittoria Canessa Cerchi sul tema della continuità territoriale e quindi sulla possibilità di introdurre per legge tariffe calmierate come avviene in altre regioni italiane difficilmente raggiungibili (Sardegna, Sicilia, Marche).

