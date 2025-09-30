Brugnato piange la scomparsa di Giulio Benelli: storico fornaio e priore della Confraternita di San Bernardo

Brugnato piange Giulio Benelli mancato all’età di 73 anni. Benelli era una figura importante per il borgo e punto di riferimento della comunità: è stato lo storico priore della Confraternita di San Bernardo e il celebre panettiere di Brugnato.

La sua scomparsa, avvenuta al Sacro Cuore di Brugnato lascia un grande vuoto. Per decenni, il suo forno non solo ha rifornito il paese, ma ha reso famoso il nome di Brugnato in tutta la Liguria grazie ai suoi inconfondibili canestrelli Benelli, apprezzati ben oltre i confini locali. I funerali si svolgeranno giovedì 2 ottobre alle 15 a Brugnato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com