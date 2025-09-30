COMMENTA
Economia

Carcare, dopo oltre vent’anni il progetto del grattacielo lascia il posto ad una nuova struttura commerciale

Carcare. Sono già iniziati i lavori per il restyling urbanistico della zona tra via Nazionale e piazza Caravadossi, che mettono la parola “fine” ad una lunga storia iniziata più di vent’anni fa e legata all’allora progetto per la realizzazione di un edificio residenziale da quindici piani, denominato grattacielo.

Con questo nome, infatti, molti carcaresi ricordano le traversie amministrative e societarie che hanno portato ad una catena di fallimenti, anche successivamente alla decisione di dividere gli indici e dare il via a tre palazzine (di cui due in via Cornareto e una nella stessa area, mai costruite) di modesta grandezza anzichè una sola più impattante.

