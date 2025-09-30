Crisi Amt, la stroncatura di Anac: “Gestione in house inefficiente, adesso si apra al mercato”

Genova. Il sistema di gestione di Amt Genova è stato “inefficiente” perché la società “non è stata in grado autonomamente di sopportare i costi” e quindi la Città metropolitana è chiamata a “rivalutare il modello prescelto”, cioè l’affidamento in house, “optando per l’apertura di confronto informale con il mercato in modo da verificare, in corso d’opera e pro futuro, la presenza di alternative qualitativamente migliori e meno onerose“. È quanto segnala l’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, rispondendo a un esposto presentato da Autoguidovie, la società privata che nel 2019 si era opposta all’incorporazione di Atp (di cui deteneva il 48,46%) in Amt.

È l’ennesima scossa di terremoto sull’azienda di trasporto pubblico genovese, che proprio in queste settimane attende il nuovo piano industriale per uscire dal pantano della crisi, con diverse incognite ancora aperte sul futuro. In sostanza il presidente Giuseppe Busia invita la Città metropolitana a valutare l’affidamento tramite gara, facendo ricorso eventualmente a soggetti privati.

» leggi tutto su www.genova24.it