D’Angelo lancia Lapadula dall’inizio contro una Reggiana con qualche assenza

L’ora della verità per uno Spezia che non può davvero più sbagliare. Dopo il ko di Venezia la squadra di D’Angelo viaggia verso il Mapei Stadium, sede questa sera della partita contro una Reggiana che non sta poi così meglio delle Aquile. Vincere per dare un segnale, a sé stessi e al campionato, e allontanare quello spettro che spaventa in vista della partita con il Palermo e la successiva sosta. L’ora delle decisioni forti, per Luca D’Angelo, che dopo i segnali negativi delle ultime partite ha urgenza di modificare qualcosa. Davanti a 497 tifosi bianchi, lo Spezia insegue la prima vittoria del campionato, in quello che è il momento più delicato dell’ultimo anno.

Quarta partita in dieci giorni e qualche cambio preventivato per la trasferta di Reggio Emilia. Regge, e lo farà fino alla fine, il ballottaggio in porta dove Sarr insidia come non mai Mascardi. Il fresco 19enne avrebbe di fronte Motta, l’altro numero 1 con cui si gioca la titolarità in nazionale Under 21, ma in un periodo così fragile per lo Spezia si potrebbe optare per l’esperienza di Sarr. In difesa Wisniewski potrebbe accomodarsi in panchina, con Cistana a quel punto inserito nel trio con Hristov e Mateju, mentre a centrocampo Candela mantiene la destra, con Aurelio avanti rispetto a Beruatto. Nel mezzo, torna Nagy, con Esposito in regia e con Cassata sul centro-sinistra, insidiato da Kouda ma anche da Comotto. Davanti, Lapadula è la scommessa dell’infrasettimanale, probabilmente in coppia con Vlahovic che a Venezia non ha giocato.

