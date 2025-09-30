D’Angelo: “L’espulsione ha cambiato tutto, prima un dominio. Ma è un periodo che gira così”

“Su sei partite ne abbiamo giocate tre in dieci uomini, una per 83 minuti e due per più di 50. Non siamo in un grandissimo momento, sarebbe meglio giocare in dodici e non in dieci. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, meglio della Reggiana, potevamo fare più gol. Poi succede sempre di tutto nelle partite e l’espulsione, soprattutto a livello psicologico, ha cambiato tutto. Loro hanno pareggiato subito, tra l’altro Girma con il destro mentre è sinistro… è un periodo che gira così”. Analizza così, con tanta amarezza, il pareggio dello Spezia a Reggio Emilia Luca D’Angelo, ancora una volta a fare i conti con un’occasione sprecata e con una squadra che chiude con l’uomo in meno, per l’espulsione di Hristov. “Per quel fallo il rosso ci poteva stare”, prosegue. “Ci siamo schiacciati ed è vero, ma bisogna pensare che l’avversario ha avuto una spinta adrenalinica. Poi abbiamo retto, negli ultimi venti minuti non abbiamo più sofferto ma nel primo tempo si era vista un netto dominio nostro e dovevamo e potevamo fare più gol”.

Uno Spezia ancora costretto a giocare con il fardello dell’uomo in meno, come successo con la Carrarese e come capitato anche quattro giorni fa al Penzo: “Giocare 83 minuti in 10 contro 11 a Venezia non è mica facile. I risultati non sono buoni in questo periodo, ma perdere a Venezia giocando 83 minuti in dieci è normalità. Riuscire a non perdere sarebbe stato un evento. Oggi, fino a che eravamo 11 contro 11, avevamo meritato di vincere. Poi abbiamo avuto anche noi una palla gol clamorosa con Salvatore Esposito su punizione, ma il portiere è riuscito a deviarla all’ultimo. Dobbiamo cercare di giocare con questa mentalità e mettere a posto ciò che non va”.

