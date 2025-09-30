Daniele Golinelli, lo spezzino che corre verso il successo nella Legend Cars Italia

Dopo la pausa estiva, la Toscano Racing è tornata in pista per il penultimo round del Campionato Legend Cars Italia a Vallelunga, e il giovane pilota spezzino Daniele Golinelli ha mostrato segnali incoraggianti di crescita. Partito dalla 28esima posizione in Gara 1 a causa di una qualificazione difficile, Golinelli ha dimostrato determinazione e capacità di rimonta, chiudendo Gara 1 in 21esima posizione, Gara 2 in 12esima e Gara 3 in 14esima.

Questi risultati gli sono valsi la seconda posizione tra i Semi-Pro del round, rafforzando il morale suo e del team, che ha colto ottimi risultati anche con l’altro pilota Filippo Majrani, che al termine del week end ha consolidato la quinta posizione nella classifica generale Pro. Il team principal Vieri Lombardi ha voluto sottolineare l’impegno del giovane pilota: “Daniele ha compiuto passi avanti importanti”, dichiarando soddisfazione per la collaborazione con Sha Motorsport nel primo weekend ufficiale insieme.

