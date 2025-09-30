Economia savonese: nel 2024 cresce l’export, preoccupa il calo demografico

Savona. Bene l’agricoltura e l’industria, +21,3% dell’export rispetto all’anno precedente, lieve flessione per il turismo. Preoccupa, invece, il calo demografico e il mercato immobiliare. Questa mattina nella sede di Savona della Camera di Commercio Riviere di Liguria, sono stati presentati il “Rapporto economia provinciale 2024” e il “Lavoro Bianco sulle priorità infrastrutturali della Liguria”, pubblicazioni che l’ente ha curato con la collaborazione scientifica del Centro Studi Tagliacarne e di Uniontrasporti al fine di mettere a disposizione del territorio analisi approfondite sulle dinamiche provinciali collocate nel contesto regionale e nazionale. I numeri relativi all’economia della provincia sono stati presentati dal vicepresidente della Camera di Commercio, Alessandro Berta.

