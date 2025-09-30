Entrano in una panetteria e rubano le chiavi dell’auto del fornaio: scoperti e denunciati

Genova. Sono entrati in un panificio di via Piacenza in piena notte con all’interno il panettiere che lavorava e, con la scusa di chiedere una birra , hanno rubato le chiavi dell’auto del dipendente.

Poco dopo il fornaio ha visto accendersi le luci della sua auto parcheggiata lì vicino, come se qualcuno avesse azionato la serratura elettrica, e i due uomini davanti alle portiere. Alle urla del proprietario i due hanno lanciato a terra le chiavi della vettura e sono fuggiti inseguiti dalla vittima, che nel frattempo aveva anche chiamato il 112.

» leggi tutto su www.genova24.it