Finisce con l’auto in un canale per schivare un animale selvatico: paura per un giovane

Un giovane di 27 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere finito in un canale con la propria auto rimanendo intrappolato nell’abitacolo, in Via Valdilocchi alla Spezia, alle porte della città. Erano quasi le 5 di questa mattina quando l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare di colpire un animale selvatico sbucato all’improvviso sulla strada. Il giovane prima avrebbe colpito un palo della luce e poi nel canalone.

I primi a fermarsi sono stati altri automobilisti di passaggio che hanno provveduto immediatamente a chiamare i soccorsi. Il 27enne è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Di lì a poco sono arrivati i Vigili del fuoco che lo hanno liberato e recuperato con tecniche speleo fluviali. Il giovane è stato affidato alle cure della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e del personale a bordo dell’automedica Delta 1 del 118 che hanno poi provveduto a trasportarlo al Sant’Andrea della Spezia per le cure del caso. Le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale.

