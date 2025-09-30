Frodi informatiche: banda operava in Liguria; perquisizioni e sequestri

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Su delega della Procura della Repubblica di Napoli XI Sezione Sicurezza dei Sistemi Informatici,

i carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coadiuvati da personale della Sezione

Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria e dei NAS di Napoli e Salerno,

con il supporto dei Comandi Arma territorialmente competenti, hanno eseguito nelle province di

Napoli, Salerno e Caserta numerose perquisizioni per i reati di associazione per delinquere

finalizzata alla commissione di frodi informatiche con accesso abusivo ad un sistema informatico,

riciclaggio, auto riciclaggio, nonché per il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre

sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

