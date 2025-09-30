Genoa, Vieira: “Con la Lazio la peggior partita a livello difensivo da quando sono arrivato”

Genova. Ha vissuto questo Genoa – Lazio sopra la tribuna stampa, dove di solito ci sono gli analisti che riprendono la partita, Patrick Vieira. Il mister, squalificato per questo turno di campionato, è apparso pensieroso, nel primo tempo a braccia incrociate sulla ringhiera, nella ripresa spesso in piedi.

“La partita di stasera è andata male davanti, sull’aspetto difensivo. Abbiamo lasciato troppo spazio alla Lazio e con la loro qualità hanno fatto la differenza. Sul primo gol abbiamo perso un po’ di fiducia. In generale non ho visto la squadra, forse è stata la partita più difficile. Sotto l’aspetto difensivo è stata la peggiore da quando sono arrivato”.

