Genovese truffato con la tecnica dello ‘smishing’: nel covo della gang a Napoli sequestrato quasi un milione di euro

Genova. Su delega della Procura di Napoli, i carabinieri del Comando Provinciale di Genova, insieme a personale della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria e dei Nas di Napoli e Salerno, hanno eseguito nelle province di Napoli, Salerno e Caserta numerose perquisizioni per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche con accesso abusivo ad un sistema informatico, riciclaggio, auto riciclaggio, nonché per utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Le indagini sono state avviate dalla denuncia presentata da un cittadino genovese per una frode informatica, subita nel dicembre 2023, attraverso la tecnica dello smishing, che consiste nell’invio di SMS dal tenore urgente e allarmante tramite i quali vengono simulati, ad esempio, spedizioni di pacchi o problemi sui conti correnti bancari e richieste di informazioni riservate, successivamente usate dai malintenzionati per sottrarre denaro.

