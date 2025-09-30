Il Comune di Genova approva il bilancio consolidato ma senza i conti di Amt

Genova. Il Comune di Genova ha approvato oggi, con il solo voto favorevole della maggioranza e il voto contrario dell’opposizione, la delibera di giunta contenente il bilancio consolidato 2024. Un consolidato definito “anomalo” dallo stesso vicesindaco Alessandro Terrile perché non include il bilancio della partecipata Amt, per cui si stima un rosso di almeno 50 milioni di euro ma la cifra potrebbe essere anche più alta.

La scadenza imposta per legge per l’approvazione del consolidato era oggi, 30 settembre, data trascorsa la quale il Comune si sarebbe visto applicare una sanzione consistente nel divieto di assunzioni per l’ente e per le sue partecipate.

