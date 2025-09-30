La Spezia sostiene cooperazione, gemellaggi e solidarietà: aperto l’avviso per contributi

La giunta comunale spezzina ha approvato un nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a progetti di cooperazione internazionale, gemellaggi tra città e iniziative di solidarietà, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025. L’iniziativa punta a rafforzare le relazioni istituzionali del Comune con città europee ed extraeuropee, promuovendo al contempo valori fondamentali come pace, solidarietà e sviluppo sostenibile. Possono partecipare associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, anche con sede fuori dal territorio comunale, purché le attività proposte abbiano ricadute dirette sulla comunità spezzina. I progetti dovranno rientrare in una delle due categorie: valori del gemellaggio e collaborazione tra città con particolare attenzione a giovani, studenti, anziani e altri gruppi della comunità; solidarietà concreta – a favore di comunità in difficoltà, a livello locale o internazionale, includendo attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Tutti i progetti dovranno prevedere attività di comunicazione e diffusione dei risultati, per valorizzare al meglio l’impatto delle iniziative. Le domande vanno inviate entro il 24 ottobre 2025 tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it. Il testo completo dell’avviso e il modello di domanda sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale del Comune della Spezia.

L’articolo “Moon-moment to Remember” alla Chiesa Metodista della Spezia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com