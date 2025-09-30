Lapadula: “Sempre con D’Angelo, mai un dubbio. Oggi dovevamo fare il secondo gol”

“Ormai conosco i ragazzi da un po’ e devo dire che di personalità ne hanno tanta. Lavorano molto bene, hanno grande voglia. È un momento così, sono stato chiamato in causa e ci tenevo tantissimo a dare una mano. Ringrazio tantissimo per l’affetto che ricevo da tutta Spezia sin da quando sono arrivato, ha un grande valore per me”. Parla così Gianluca Lapadula, autore del gol che aveva illuso lo Spezia, che ancora non trova quella prima vittoria tanto attesa in campionato. Uno Spezia ancora ridotto in dieci uomini, che si fa rimontare dalla Reggiana dopo un inizio migliore e che butta via l’occasione di trovare i tre punti. “Posso commentare il primo tempo, perché da attaccante dico che dovevamo fare il secondo gol. Le partite possono cambiare in un secondo. L’espulsione può capitare a tutti, dobbiamo parlare tra di noi senza attaccarci. L’anno scorso è capitato a me, so come ci si sente, oggi è capitato al capitano che è un grandissimo esempio, però tra di noi dobbiamo cambiare la rotta. Non per l’atteggiamento, ma una spia di allarme si è accesa”.

Un gol da rapace per il 10, un punto fermo per l’attacco in questo momento: “Questi sono i miei gol, dentro l’area”, dice. “Ringrazio Kouda che ha messo una bella palla. Io ci ho provato, come sempre. Davanti siamo in cinque, per me sono tutti forti questi ragazzi. Sta al mister fare le scelte. Io e Soleri oggi penso che abbiamo fatto una buona partita. Ma mi trovo alla grande anche con Di Serio, con cui ho giocato a Benevento, ma anche con Artistico che in allenamento ha la voglia giusta, come Vlahovic. Oggi è toccato a noi, ma con i ragazzi c’è grandissima stima reciproca e voglia di fare bene. A Parma abbiamo fatto due gol, oggi ne abbiamo fatto uno. Oggi, da attaccante, ho avuto qualche palla in area. Mi prendo la responsabilità per il secondo gol: quando arrivano tante palle davanti devi essere letale perché può succedere di tutto. Prima di parlare del rosso bisogna dire che andava fatto il secondo. Io in primis”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com