Lettere/ “Asilo nel parco a Rapallo; ancora in attesa di risposte”

Da Davide Brunod

Questa amministrazione ha avuto 3 questioni spinose fino ad ora, due sono tate ereditate ovvero la questione porto e l’acquisto dell’istituto Emiliani. L’altra riguarda il tanto discusso Asilo nel parco. la più discussa sotto questa giunta è quella che tratta la costruzione dell’asilo nel parco Luigi Casale. Quest’ultima ha sollevato un polverone che ha portato ad una grande manifestazione (se la mia memoria non mi inganna verso la metà di gennaio 2025), davanti a villa Tigullio dove ci sono stati differenti interventi come quelli di tecnici, oltre a quelli dei cittadini come quello del rappresentante del comitato degli abitanti di quella zona, quindi, sono trascorsi 8 mesi abbondanti e nonostante la questione sia stata discussa nuovamente, durante l’estate appena terminata. Vi sono passati vari consigli comunali, tra l’altro, l’amministrazione avrebbe dovuto fornire risposte definitiva entro e non oltre il 31 luglio 2025 ma così non è stato. Senza dimenticare il celebre faccia a faccia serale tra amministrazione e cittadini alla casa della gioventù.

» leggi tutto su www.levantenews.it