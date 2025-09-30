“Mbda rispetta le leggi e non vende armi a Paesi in guerra. Addetti spezzini cresciuti del 50 per cento e ci saranno nuove assunzioni”

Lo sviluppo occupazionale di Mbda è stato importante negli ultimi anni, ma per lo stabilimento spezzino non è ancora concluso.

“Negli ultimi cinque anni – ha dichiarato l’amministratore delegato di Mbda Italia, Lorenzo Mariani durante la seconda giornata di Seafuture – lo storico sito della Spezia e il suo satellite di Aulla sono passati da 200 a 300 addetti, con una crescita del 50 per cento. E con la sottoscrizione della commessa per i missili Teseo Mk2/E per le Fremm Evo dovremo tornare ad assumere perché non abbiamo un organico sufficiente per poetare avanti tutti i contratti. Non è semplice trovare gli ingegneri e i tecnici adeguatamente formati per il comparto produttivo e quello della ricerca e dello sviluppo a causa delle caratteristiche del tessuto industriale locale, ma abbiamo un legame con l’Università di Pisa”.

La crescita occupazionale, attuale e futura, ha inoltre effetti positivi sull’indotto: “La nostra espansione ha dato ossigeno anche all’indotto e si calcola che per ogni addetto di Mbda ci sia all’esterno un moltiplicatore del 2,5 per cento”. In pratica, oltre ai 300 dipendenti diretti, l’azienda stima di dare lavoro ad altri 700 addetti, per un totale di circa un migliaio di persone.

“Abbiamo messo in campo anche investimenti in infrastrutture: al momento siamo impegnati nella conclusione dei lavori di espansione nell’ex incubatore della Camera di commercio, ma in futuro ci potrebbero essere nuovi investimenti, compatibilmente con il rispetto delle problematiche idrogeologiche della zona industriale spezzina”.

