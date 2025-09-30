“Moon-moment to Remember” alla Chiesa Metodista della Spezia

In occasione della Festa di Metà Autunno del Calendario Cinese del 6 ottobre 2025, la seconda festa tradizionale più grande della Cina (dopo il Capodanno cinese), l’Associazione Culturale Amici della Cina ed il Conservatorio Puccini della Spezia, in cui sono presenti come studenti molti giovani cinesi, invitano al Concerto Lirico a “Moon-moment to Remember” di sabato 04 ottobre 2025 ore 17:30, presso la Chiesa Metodista della Spezia in via da Passano.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. “Il concerto vuole anche ricordare il 55° Anniversario dei Rapporti Diplomatici Cina-Italia che coincide con tale data ed ha il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, della Provincia e del Comune della Spezia I giovani cantanti ed i musicisti del conservatorio eseguiranno Musiche di G. Verdi, G. Rossini, V. Bellini, G. Puccini e Canzoni d’Arte Cinese della tradizione. Si esibiranno gli artisti: Soprani: Shan YANG e Yunfei LOU. Tenori Feng Xun CAI, Taiyue JI, e Bingran QIAO. Baritono Po YANG， Saxophone Jiaxuan LIU，Pianoforte Yongru WU. La festa di metà autunno 中秋节(Zhōng Qiū Jié), conosciuta anche con il nome di Festa della Luna, è una antichissima festività celebrata dai popoli cinesi secondo il calendario cinese, La prima descrizione della Festa pervenutaci è contenuta nei Riti di Zhou, una raccolta di rituali databile alla dinastia Zhou occidentale, scritta circa 3.000 anni fa. Pare, tuttavia, che la celebrazione sia divenuta massimamente popolare durante i primi anni della dinastia Tang. La Festa viene celebrata il quindicesimo giorno dell’ottavo mese del calendario cinese, che secondo il calendario gregoriano cade tra la seconda metà di settembre ed i primi giorni di ottobre, in un periodo piuttosto vicino all’equinozio d’autunno, Nel 2006 il governo della Repubblica Popolare Cinese ha nominato la Festa “eredità culturale intangibile”. Ad accompagnare le celebrazioni figurano alcune tradizioni culturali od usi regionali, La famiglia e gli amici si riuniscono cenando insieme, consumando le “Torte Lunari” e guardando la luna piena.

