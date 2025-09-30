COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Non riesce a prenotare un volo e prende a sediate il titolare dell’agenzia di viaggi

Non riesce a prenotare un volo e prende a sediate il titolare dell’agenzia di viaggi

auto macchina polizia volante

Genova, Ieri pomeriggio gli agenti delle volanti sono intervenuti in un’agenzia di viaggi di via Cairoli poiché il titolare era stato aggredito e ferito con una sedia da un uomo che non riusciva a prenotare un volo per la Romania.

L’aggressore, un 41enne, aveva contattato poco prima l’agenzia per essere aiutato a prenotare il primo volo disponibile per raggiungere un familiare in Romania ma, non riuscendo a completare l’operazione, è stato invitato dalla dipendente a raggiungere i loro uffici per completare l’operazione.

» leggi tutto su www.genova24.it