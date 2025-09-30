Non riesce a prenotare un volo e prende a sediate il titolare dell’agenzia di viaggi

Genova, Ieri pomeriggio gli agenti delle volanti sono intervenuti in un’agenzia di viaggi di via Cairoli poiché il titolare era stato aggredito e ferito con una sedia da un uomo che non riusciva a prenotare un volo per la Romania.

L’aggressore, un 41enne, aveva contattato poco prima l’agenzia per essere aiutato a prenotare il primo volo disponibile per raggiungere un familiare in Romania ma, non riuscendo a completare l’operazione, è stato invitato dalla dipendente a raggiungere i loro uffici per completare l’operazione.

