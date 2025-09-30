COMMENTA
Orero: anche roditori nel prezioso archivio storico del Comune

La Soprintendenza, su segnalazione di un cittadino, ha effettuato l’11 giugno scorso un’ispezione nell’archivio del Comune di Orero, in Fontanabuona. Ne è stata diffusa la relazione che descrive una situazione di incuria, in particolare dell’archivio storico, dal 1861 al 1960, conservato nel sottotetto. Quello più recente è tenuto in ordine nonostante l’organico del Comune sia costituito da soli tre impiegati. Gli ispettori tra l’altro hanno rinvenuto materiale che un Comune non è tenuto a conservare. Alla criticità si cercherà di porre rimedio con personale specializzato esterno.

Ipotizziamo che la stessa Regione possa inviare ad Orero dipendenti esperti del settore; il problema potrebbe esistere anche in altri piccoli comuni montani con un organico ridotto all’osso e, come accaduto a volte in Fontanabuona, assessori e consiglieri che assolvono compiti in mancanza di personale. Stupisce anche che non esistano cultori di storia locale che si incarichino di sistemare volontariamente l’archivio comunale, secondo le direttive di Soprintendenza e Regione.

