Pianello, Piano di Cadimare e Montale: i residenti lanciano una petizione contro nuove antenne per telefonia

Gli abitanti delle frazioni di Pianello, Piano di Cadimare e Montale hanno lanciato una petizione per scongiurare l’installazione di una nuova antenna per telefonia nelle vicinanze delle loro abitazioni.

I residenti lamentano già la presenza di un’antenna esistente e temono che un secondo impianto possa aumentare l’esposizione a onde elettromagnetiche e ridurre il valore delle loro abitazioni. La procedura autorizzativa per questa nuova antenna è iniziata un anno fa ed è stata completata nei giorni scorsi. Inoltre, la comunità è venuta a conoscenza della possibile futura installazione di una terza antenna nella zona, per la quale l’iter autorizzativo sarebbe ancora in corso.

