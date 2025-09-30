Poggi-Carducci, Ponzanelli: “Nessun abbandono di cantiere. Imminente avvio lavori lotto 1C”. Ambrogetti: “Ha raccontato bugie per un anno. All’interno alcune aree non ancora in sicurezza”

Scuola Poggi-Carducci oggetto di un’interrogazione presentata dalla consigliera Sabina Ambrogetti (Sarzana protagonista) e affrontata questo pomeriggio nelle prime battute del consiglio comunale di Sarzana. Una serie di quesiti, quelli posti dall’esponente dell’opposizione, ai quali ha risposto la sindaca Cristina Ponzanelli, partendo dal primo interrogativo, relativo alla mancata ultimazione dei lavori all’esterno del plesso. “Come chiarito anche in commissione, al momento i lavori sono stati completati per quanto riguarda i lotti 1A e 1B – ha detto Ponzanelli -. Resta un ulteriore lotto, il lotto 1C, che ha ad oggetto la demolizione della scuola Carducci, le cui macerie, in una previsione progettuale anche virtuosa, anziché essere smaltite e uscire dal sito attraverso autotrasporti, verranno triturate e poi reimpiegate proprio per completare i lavori esterni dell’edificio, facendo dunque da riempimento, in particolare delle parti laterali esterne che attualmente sono delimitate da alcune recinzioni di cantiere. Quindi i lavori in questione non sono ultimati semplicemente perché fanno parte di un lotto funzionale successivo e saranno completati con le modalità operative illustrate: reimpiego delle macerie per effettuare i riempimenti e poi ovviamente le ultimazioni esteriori”.

Secondo punto toccato dall’interrogazione, il cronoprogramma. “Il lotto 1 C è in via di affidamento ed è quindi imminente l’avvio delle relative lavorazioni – ha detto la prima cittadina -. Allo stato il primo step da affrontare sono le cosiddette operazioni di strip out, che sostanzialmente richiedono non solo un completo svuotamento da tutti i mobili e gli oggetti che si trovano all’interno della Carducci ma anche la rimozione di alcune parti prima della demolizione, ad esempio radiatori e infissi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com