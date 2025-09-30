Savona, esordio da titolare per Bellotti: “Questa maglia dà qualcosa in più”

Due debutti di un certo rilievo per il difensore savonese Emiliano Bellotti. Il difensore centrale classe 2005, con un trascorso nelle giovanili della Virtus Entella, ha debuttato l’anno scorso in Serie D con i colori della Cairese. Domenica, invece, la prima da titolare in campionato con il Savona nella vittoria 3 a 0 contro la Sampierdarenese. Un’emozione che fa passare in secondo piano la discesa di due categorie per chi ha mosso i primi passi indossando gli striscioni biancoblù.

“Per me indossare questa maglia dà sempre emozioni visto che ho iniziato qui nella scuola calcio. Le partite possono rivelarsi fastidiose, come lo era stata quella di Masone della settimana scorsa. Ma se stiamo tranquilli riusciamo a fare sempre il nostro gioco e a portarcela a casa”.

» leggi tutto su www.ivg.it