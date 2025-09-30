Serie D, Vado capolista. Mancuso: “Rosa preparata da febbraio, quest’anno tutti pronti ad aiutarsi”

Cinque vittorie in cinque partite. Il Vado ha iniziato col piede giusto la stagione e il direttore Paolo Mancuso esprime tutta la soddisfazione per i risultati e le prestazioni. Ma soprattutto per il gruppo creato. Un lavoro che parte da febbraio, ovvero dalla sconfitta nel girone di ritorno contro il Bra che aveva costretto ai rossoblù – seppur loro malgrado – di poter pianificare l’annata 25/26 con largo anticipo. Un’occasione che al Chittolina non si sono fatti scappare e che sta dando i frutti sperati.

“Sono stracontento dei ragazzi – esordisce a margine del 3 a 1 all’Imperia -. Ci può stare aver fatto un secondo tempo un po’ da rivedere. Complimenti alla squadra e al lavoro che sta facendo il mister. Vita ha avuto un leggero problemino. Ha fatto tutti i controlli. Aveva una settimana di stop ma il ragazzo e i fisioterapisti hanno optato per fargli già fare alcuni minuti. Siamo sereni e tranquilli su Vita”.

