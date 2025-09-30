Sestri: sequestrati oltre due chili di droga, denunciato un ventenne

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Nella serata di venerdì 26 settembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di

Sestri Levante hanno rinvenuto 21 panetti di hashish e diversi ovuli della sostanza stupefacente, per un peso

complessivo di oltre 2 kg. I militari, insospettiti dai movimenti di alcuni soggetti notati nei pressi di un

palazzo di Sestri Levante, hanno deciso di effettuare un controllo, rinvenendo in un vano condominiale la

droga, conservata in un sacco di plastica occultato tra diversi oggetti.

Dopo il sequestro, i militari hanno continuato a tenere sotto osservazione il posto, fino a quando hanno

notato un 20enne che si era recato nel condominio per recuperare la droga. Per lui è scattato quindi il

deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti.

…* fatta salva la presunzione di innocenza.

