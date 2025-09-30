Sette mesi senza buoni pasto per i militari della Guardia di Finanza: scoppia la protesta del Silf

Ritardi insostenibili nell’erogazione dei buoni pasto ai militari della Guardia di Finanza nelle province di Genova, Savona, Imperia e la Spezia. Il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri della Liguria rende noto che, da sette mesi, i buoni pasto previsti dal contratto non vengono corrisposti al personale in servizio nelle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Una situazione che sta generando crescente disagio e malcontento tra i lavoratori, costretti ad anticipare di tasca propria una spesa che dovrebbe essere coperta da un diritto già riconosciuto. Il perdurare di questo ritardo sta causando gravi ripercussioni economiche, colpendo in modo particolare i militari in ferma volontaria, alcuni dei quali vantano crediti superiori ai 2.000 euro “È bene ricordare che l’importo unitario del buono pasto è di soli 7 euro, una cifra già di per sé molto contenuta e lontana dal reale costo di un pasto completo eppure, nonostante il valore limitato, i lavoratori si trovano privati persino di questa minima ma fondamentale risorsa prevista dal contratto”, si legge nella nota sindacale. Il SILF Liguria continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, continuando a rappresentare nelle sedi opportune le legittime istanze del personale. L’obiettivo rimane quello di garantire l’applicazione piena degli istituti contrattuali e il rispetto dei diritti dei lavoratori della Guardia di Finanza.

