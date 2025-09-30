Un nuovo campo da basket “3×3” sorgerà al Parco XXV Aprile

Il Parco XXV Aprile, principale polmone verde del comune capoluogo, si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato allo sport e alla socialità. La giunta comunale ha approvato questa mattina il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un campo da basket 3×3, pensato per favorire l’attività motoria libera e diffondere una disciplina in forte crescita tra giovani e famiglie. Il nuovo campo sarà a disposizione di tutti, inserito armoniosamente nel contesto naturale del parco, e rappresenterà un luogo dove giocare, incontrarsi e condividere momenti di svago all’aria aperta.

Il progetto prevede: la pavimentazione sportiva in conglomerato bituminoso e resina su una superficie di 285 mq, la raccolta delle acque meteoriche, la recinzione dell’area, l’installazione dell’illuminazione e la piantumazione di nuove alberature, per mantenere viva l’armonia con il verde circostante.“Il campo da basket che sarà realizzato alla Maggiolina rappresenta un ulteriore tassello del percorso che la nostra Amministrazione ha intrapreso nella promozione dello sport e del benessere dei cittadini, oltre alla realizzazione di nuovi impianti sportivi all’avanguardia. Con questa nuovo impianto, la Spezia risponde sempre di più alle esigenze di una comunità dinamica, in particolare offrendo un ulteriore spazio ai giovani dove praticare attività fisica e divertirsi insieme. I lavori saranno affidati nell’immediato, a conferma della volontà di dare seguito con rapidità e concretezza agli impegni assunti nei confronti della città”, ha detto il sindaco Peracchini a margine della giunta.

