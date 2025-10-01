Arcola, Magliani: “Era questo il momento di discutere di Seafuture, ma come sempre si tratterà di questioni urgenti quando l’urgenza sarà cessata”

Tra le iniziative e i punti dello scorso consiglio comunale di Arcola, anche la presentazione, da parte del consigliere Paolo Magliani, di una mozione urgente a sostegno dei manifestanti che, davanti all’Arsenale, da sabato scorso protestano contro Seafuture. “Tutto questo mentre nella stessa giornata il ministro della Difesa Crosetto che non ha garantito la sicurezza delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla invitando i componenti a desistere dalla loro eroica missione, si presentava all’inaugurazione di Seafuture, che da anni allestisce nella nostra città una vera e propria fiera delle armi ‘occidentali’ o perlomeno dei Paesi da noi ritenuti buoni”, afferma in una nota Magliani, capogruppo di 14 luglio ed esponente di Rifondazione comunista, il quale ha presentato la mozione al termine della discussione sul documento per il riconoscimento dello Stato di Palestina, che è stato approvato.

“La discussione sull’urgenza non è stata accolta dal capogruppo Pd e da quello di centrodestra arcolani, costringendo al rinvio della pratica”, si legge ancora nella nota.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com