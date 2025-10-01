Burger King apre al Centro Kennedy e cerca personale. Gli annunci di lavoro della settimana

Dieci addetti alla ristorazione per la prossima apertura del punto vendita Burger King al Centro Kennedy della Spezia nel quartiere di Mazzetta, venti saldatori/ carpentieri a Lerici e poi ancora operatori socio sanitari. Sono solo alcuni degli annunci di lavoro pubblicati dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. I posti disponibili in totale e in tutti i settori economici del territorio sono 148.

In particolare, relativamente alle posizioni aperte nel settore ristorazione per la prossima apertura del fast food, nell’annuncio viene precisato che: “Le risorse svolgeranno le seguenti mansioni: gestione clientela (accoglienza, preparazione prodotti in cucina, servizio al cliente). Preparazione dei prodotti della cucina destinati alla vendita, gestione delle materie prime consegnate al ristorante e pulizia degli spazi. Saranno valutate persone con esperienza nella ristorazione ma anche persone prive d’esperienza da formare con contratto d’apprendistato professionalizzante per il cui contratto si richiede fascia d’età 18-29 anni o superiore se percettori di NASPI o DIS-COLL. Si offre contratto a tempo determinato della durata di due mesi con possibilità di stabilizzazione, o apprendistato professionalizzante con un periodo formativo della durata di trentasei mesi. Lavoro part-time su turni a rotazione”.

