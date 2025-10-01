Calcio/ Samp – Catanzaro 0-0. Ghidotti salva il risultato

Secondo pareggio consecutivo per la Sampdoria che al “Ferraris” si ferma sullo 0-0 contro il Catanzaro. La formazione di Donati, al termine di 90 minuti intensi e ricchi di occasioni, non riesce a trovare la via del gol e rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria.

Il tecnico blucerchiato conferma il 3-4-2-1 con Ghidotti tra i pali e la difesa composta da Riccio, Hadzikadunic e Vulikic. A centrocampo spazio a Depaoli e Venuti sugli esterni, con Abildgaard e Bellemo centrali. Dietro a Cuni la coppia Pafundi-Benedetti.

» leggi tutto su www.levantenews.it