Camogli: Palestina in Consiglio; 3 sospensioni, 3 ordini del giorno. Poi voto unanime

Da Antonio Leverone, coordinatore “Time for Peace” Camogli

Con espressione unanime del Consiglio comunale di Camogli è stato riconosciuto e sollecitato al Governo il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Il 29.9.25 in chiusura di un Consiglio comunale centrato sulla lunga esposizione del Sig. Sindaco in merito al Documento Unico di Programmazione della Città, è stata presentata la Mozione dei Consiglieri Comunali di Minoranza Giuseppe Maggioni, Italo Mnnucci e Marta Puppo relativa al riconoscimento dello stato di Palestina, a cui ha aderito anche il Consigliere Rocco Antonucci.

Il documento presentato riportava quanto espresso sulla complessa e dibattuta questione da A.n.p.i. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) opportuna scelta , quale realtà nazionale equidistante e apprezzata dall’intero arco politico.

