Chiavari: Villaggio del Ragazzo, torta con 79 candeline

Da Don Paolo Zanandreis, Presidente Opera diocesana Villaggio del Ragazzo

Il nostro ente Opera diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo sabato 11 ottobre festeggerà il suo 79esimo anno di servizio al territorio per i più fragili e svantaggiati. Quando penso alla nostra lunga storia mi risuona l’eco delle parole del Vangelo di Matteo: “Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami”. (Matteo 13,31-32)

