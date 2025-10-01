COMMENTA
CONDIVIDI

Chiavari: Villaggio del Ragazzo, torta con 79 candeline

Chiavari: Villaggio del Ragazzo, torta con 79 candeline

migranti, villaggio del ragazzo, attività culturale

Da Don Paolo Zanandreis, Presidente Opera diocesana Villaggio del Ragazzo

Il nostro ente Opera diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo sabato 11 ottobre festeggerà il suo 79esimo anno di servizio al territorio per i più fragili e svantaggiati. Quando penso alla nostra lunga storia mi risuona l’eco delle parole del   Vangelo di Matteo: “Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami”. (Matteo 13,31-32)

» leggi tutto su www.levantenews.it