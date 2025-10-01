Cogorno: riapre i battenti la “Bottega della Musica”; i corsi proposti

Dal Villaggio del Ragazzo

Riapre i battenti il progetto “Bottega della Musica”, spazio privilegiato dedicato alle sette note e alla socialità, che ha sede negli spazi del Villaggio del Ragazzo di San Salvatore. Venerdì 10 ottobre, nella sala Open Music si svolgerà l’incontro di avvio dell’attività per il 2025/2026. La Bottega della Musica non propone solo corsi di singoli strumenti, ma si pone come occasione d’incontro di giovani musicisti facilitando la formazione di gruppi musicali; a tale scopo stretto sarà il rapporto tra la scuola, le sale prove attrezzate e il salone concerti del Villaggio del Ragazzo.

» leggi tutto su www.levantenews.it