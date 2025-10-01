Concerto lirico alla chiesa metodista

Concerto lirico sabato 4 ottobre alle 17.30 nella Chiesa Metodista della Spezia. Il concerto, organizzato dall’Associazione Amici della Cina e dal Conservatorio “G.Puccini” della Spezia, vedrà la partecipazione di musicisti e giovani cantanti del Conservatorio che eseguiranno arie liriche operistiche di G.Verdi, G.Rossini, G.Puccini, alternandole a brani classici tradizionali cinesi.

La data di questo evento coincide con la festa di metà autunno del calendario cinese, e vuole ricordare anche i 55 dei rapporti diplomatici e di amicizia tra i due paesi.

