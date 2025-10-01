COMMENTA
Disagi per i pendolari alla stazione di Sarzana, Consiglio comunale vota all’unanimità per il ripristino della fermata del Frecciabianca

Sul binario alla stazione di Sarzana

Nella seduta di ieri sera il Consiglio comunale di Sarzana ha approvato all’unanimità due mozioni a tutela dei pendolari che usufruiscono della stazione ferroviaria di Piazza Jurgens per i disagi derivanti dalla cancellazione della fermata del treno 8623 che parte da Torino Porta Nuova in direzione Roma Termini e all’aumento delle tariffe. L’assemblea cittadina ha approvato sia la prima mozione presentata dall’opposizione che quella incidentale proposta dalla maggioranza.

“La Val di Magra e tutto il nostro territorio sono penalizzati da queste scelte – ha sottolineato il capogruppo di Forza Italia Sergiampietri presentando la mozione di maggioranza – allungano i tempi di viaggio, costringendo i pendolari a spostarsi verso La Spezia o Massa e riducendo le opportunità per chi studia o lavora in Liguria. Sollecitiamo quindi Trenitalia, di intervenire subito per il reinserimento della fermata di Sarzana”.

