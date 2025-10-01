Ecco 74Steel, la nuova ammiraglia di Sanlorenzo. Perotti: “Il nostro progetto più ambizioso”

Sanlorenzo svela oggi, in vista del varo alla Spezia, il primo 74Steel, la sua nuova ammiraglia. Con i suoi 74 metri, 74Steel è lo yacht più grande mai realizzato da Sanlorenzo. Circa 1.900 tonnellate lorde, costruito in acciaio e alluminio, è dotato di un sistema di propulsione diesel-elettrico, nonché di un ponte armatoriale di 300 m², di un beach club e di saloni luminosi con una vista senza ostacoli.“Questo è un momento cruciale per Sanlorenzo – afferma Massimo Perotti, presidente e Ceo del gruppo -. Il 74Steel rappresenta il nostro progetto più ambizioso, il vertice assoluto della nostra gamma in acciaio. Ma non è solo il nostro yacht più grande, è soprattutto l’espressione dei valori che da sempre ci guidano: eleganza, sobrietà e la bellezza autentica della vita in mare”. Tre gli esemplari già venduti prima del varo – e un quarto è in fase di negoziazione – ciascuno accuratamente realizzato con interni, layout e configurazioni di prua unici.

